Esporte Goiás oficializa contratação de Rafael Moura Pelas redes sociais, jogador também se manifesta e publica vídeo de gol marcado pelo Goiás, em 2010

O Goiás oficializou na manhã desta sexta-feira (12) a contratação do atacante Rafael Moura, de 36 anos. Pelas redes sociais, o clube confirmou a chegada do jogador com contrato, que será por produtividade, até o fim do ano. Rafael Moura também se manifestou através de suas redes sociais. O atacante publicou um vídeo de gol marcado pelo Goiás, em 2010, pelas oitava...