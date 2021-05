Esporte Goiás oficializa contratação de lateral esquerdo do CRB-AL Hugo, de 23 anos, está integrado ao elenco esmeraldino e é opção para o técnico Pintado na Série B do Campeonato Brasileiro

O Goiás oficializou a contratação do lateral esquerdo Hugo, de 23 anos, que estava no CRB-AL e chega ao time esmeraldino para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do CRB-AL, Hugo jogou também pelo Jacyobá-AL e pelo ABC-RN, ambos em 2019. Após essas duas experiências, o lateral esquerdo voltou ao CRB-AL, onde jogou até o dia ...