Esporte Goiás oficializa chegada de dupla da Ferroviária-SP Atacante Bruno Mezenga e zagueiro Matheus Salustiano se juntam ao elenco esmeraldino para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

O Goiás oficializou, na tarde desta terça-feira (25), as contratações do atacante Bruno Mezenga, de 32 anos, e do zagueiro Matheus Salustiano, de 28 anos, ambos oriundos da Ferroviária-SP. Os dois jogadores poderão ser aproveitados pelo técnico Pintado no jogo-treino contra a Aparecidense, na noite desta terça-feira, na Serrinha. Bruno Mezenga chega ao Goiás ce...