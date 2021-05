Esporte Goiás oferece setor ofensivo mais recheado ao técnico Pintado Clube já contratou seis reforços para o ataque e pode anunciar mais jogadores

O Goiás se movimenta no mercado da bola para reforçar seu elenco e buscou opções para o ataque nos últimos dias. A diretoria esmeraldina deve anunciar, em breve, a assinatura de contrato com o atacante Bruno Mezenga, de 32 anos, que é o artilheiro do Campeonato Paulista. Além dele, o técnico tem seis outras opções para o setor e pode ganhar mais uma nos próximos dias....