Esporte Goiás observa produtividade para contratar Dos dez reforços contratados pelo clube, apenas um não disputou partidas nos últimos seis meses

A diretoria do Goiás definiu que, para a montagem do elenco que disputará a Série B do Campeonato Brasileiro, a prioridade não seria currículo ou grife. Seriam observados outros fatores e o principal seria o desempenho e atividade dos reforços nos últimos seis meses. O clube seguiu essa linha e, dos dez reforços contratados, apenas um não jogou no período. O perfil de atletas ...