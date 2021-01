Esporte Goiás notifica Flamengo por atraso em pagamento de Michael Jogador, vendido ao rubro-negro no início de 2020, tem proposta dos Emirados Árabes Unidos

O Goiás notificou o Flamengo sobre o atraso do pagamento da terceira parcela pelos direitos econômicos do atacante Michael, no valor de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões) e vai executar o contrato que prevê multa de 20% sobre o valor da parcela em caso de não pagamento. O prazo estipulado para o acerto desta parcela era o dia 25 de janeiro de 202...