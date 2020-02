Esporte Goiás no Paraguai: reunião entre dirigentes, camisas definidas e bafômetro no estádio Equipe esmeraldina estreia na Sul-Americana nesta terça-feira (11), diante do Sol de América. Torcedores viajaram de avião, ônibus e carro para acompanhar o duelo em Assunção

Desde domingo (9) à noite em Assunção, no Paraguai, o Goiás se aproxima da estreia na Copa Sul-Americana. O clube goiano encara na noite desta terça-feira (11) o Sol de América, pela partida de ida da 1ª fase da competição, às 21h30. O POPULAR fará o tempo real da partida no Twitter . Torcedores do time esmeraldino viajaram de ônibus, avião e carro para o país vizinho e...