Esporte Goiás: No interior do Paraná, Tadeu vive dias de alívio Apesar de tensão causada por pandemia, goleiro comemora recuperação da saúde da filha

Em uma temporada diferente de tudo o que já viveu em oito anos de carreira profissional, o goleiro Tadeu, do Goiás, procura tirar algo positivo. Em meio à paralisação das atividades esportivas por causa da pandemia do novo coronavírus, o jogador que conquistou a torcida esmeraldina e tem contrato até o fim de 2023 curte o sossego após momentos de tensão vividos com o p...