Esporte Goiás: Ney Franco volta para os Estados Unidos e relata novo isolamento Em entrevista à TV do clube esmeraldino, treinador conta como foi passar pela segunda quarentena e se diz assustado com avanço da Covid-19 na Flórida, onde mora com a família

De férias, assim como todo elenco do Goiás, o técnico Ney Franco voltou à Flórida, nos Estados Unidos onde mora com a família - esposa e dois filhos. Por causa da viagem, precisou passar pelo segundo isolamento social. Após o jogo contra o Vasco, no dia 12 de março, o treinador viajou para o país onde possui residência fixa e no seu retorno para Goiânia ficou isolad...