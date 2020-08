Esporte Goiás negocia novo contrato com volante Luiz Gustavo Jogador teve seu vínculo com o Vasco encerrado pela Justiça e terá de costurar novo acordo com o clube esmeraldino

O volante Luiz Gustavo, de 26 anos, está sem contrato com o Goiás e negociará novo vínculo com o clube esmeraldino para sequência da temporada. Neste momento, a discussão salarial é tratada como principal ponto para o fechamento do acordo. Luiz Gustavo estava emprestado ao Goiás pelo Vasco da Gama, que inclusive arcava como parte dos vencimentos do jogador, enquan...