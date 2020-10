Esporte Goiás negocia empréstimo de volante do Atlético-MG Gustavo Blanco deve ser anunciado como reforço do time esmeraldino nesta semana; Depois de superar sequência de lesões, jogador vai assinar com o clube goiano até o final da Série A

O Goiás deve anunciar ao longo desta semana a contratação do volante Gustavo Blanco, que pertence ao Atlético-MG. O jogador de 26 anos acerta os últimos detalhes com os clubes e assinará contrato, de empréstimo, até o fim do Brasileirão. Gustavo Blanco é xodó da torcida alvinegra. Ele chegou ao Galo em 2017 e rapidamente mostrou qualidade no meio-campo. Chegou a se...