Esporte Goiás negocia empréstimo de meia do São Paulo Shaylon, de 23 anos, não conseguiu retomar espaço no time paulista e recebeu autorização da direção tricolor para negociar com o clube esmeraldino

O Goiás pode anunciar a contratação do meia Shaylon, do São Paulo, nos próximos dias. O clube esmeraldino fez uma consulta pelo jogador junto ao time paulista, que já autorizou o atleta a negociar com a equipe goiana. O jovem de 23 anos disputou apenas duas partidas na temporada, ambas no Paulistão. Ele também atua como ponta esquerda. Shaylon foi preterido da lista de ...