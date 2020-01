Esporte Goiás negocia contratação do volante Sandro Com passagens pela seleção brasileira, atleta revelado pelo Internacional está sem clube após rescisão com o Genoa/ITA

O Goiás está próximo de finalizar a negociação com o volante Sandro. O jogador de 30 anos está sem clube, após rescindir contrato com o Genoa/ITA no dia 3 de janeiro. A informação é do GloboEsporte.com e foi confirmada pelo POPULAR. Pelo que a reportagem do POPULAR apurou, já existe acerto salarial e resta definir o tempo de contrato. O clube aguarda respost...