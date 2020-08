Esporte Goiás negocia contratação do volante Elias Clube esmeraldino mantém conversas com meio-campista e aposta em relacionamento com técnico Thiago Larghi

O Goiás está no mercado para contratar reforços e o nome do volante Elias, de 35 anos, está na pauta esmeraldina. O último clube de Elias foi o Atlético-MG, onde trabalhou com o técnico Thiago Larghi. De acordo com o vice-presidente de futebol do Goiás, Mauro Machado, o clube já estava com conversas em andamento para contratação de Elias. "Existe a vontade do Goi...