Goiás negocia com Rafael Papagaio, atacante do Palmeiras

O Goiás está próximo de acertar com novo atacante. Após a saída de Kayke, o time alviverde se aproxima de acerto com Rafael Papagaio, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Atlético-MG. O clube esmeraldino pode inscrever jogadores até a próxima sexta-feira (27). "Estamos correndo para dar tudo certo. Já existe acordo com o atleta, a concordância com o At...