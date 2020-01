Esporte Goiás negocia com mais um menino da Vila

Após fechar com o lateral esquerdo Caju, o Goiás negocia com outro atleta revelado na Vila Belmiro. É o atacante Victor Andrade, de 24 anos, que atua pelas pontas e faz função desejada pelo departamento de futebol esmeraldino. “Está buscando a rescisão com o Estoril/POR para que possamos dar sequência nas negociações”, admitiu o diretor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa....