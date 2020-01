Esporte Goiás negocia com ex-joia do Santos Victor Andrade, atacante de 24 anos, foi revelado pelo time paulista, atuou pela Chapecoense no ano passado e possui passagens por equipes portuguesas

Em processo de contratações para reforçar o elenco para a temporada 2020, o Goiás negocia com o atacante Victor Andrade. A negociação está avançada e a expectativa da direção esmeraldina é de anunciar o jogador de 24 anos no decorrer desta semana. Victor Andrade foi revelado pelo Santos e considerado a maior promessa do time alvinegro após o atacante Neymar, atualme...