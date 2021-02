Esporte Goiás: na base da base na luta contra a queda Goiás dobra utilização de atletas formados no clube. Medida é forçada por mau aproveitamento de contratações

No Brasileirão 2020, o Goiás dobrou o número de jogadores da base utilizados em relação à mesma competição de 2019. O número saltou de 8 para 16 jogadores. Em situação delicada desde as primeiras rodadas da Série A, a diretoria alviverde optou por uma alternativa caseira para a reta final da disputa e essa opção pode se tornar solução. Com os garotos que subiram da base...