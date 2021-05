Esporte Goiás não vai contratar jogadores 'consagrados', diz Harlei Menezes Vice-presidente de futebol esmeraldino revela que clube apostará fichas em reforços com 'cara' de Série B

O Goiás apresentou o atacante Alef Manga, de 26 anos, após acertar contrato de empréstimo com o Volta Redonda-RJ. O vice-presidente de futebol do Goiás, Harlei Menezes, disse que o perfil de contratações do clube para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro será semelhante, com jogadores que buscam espaço no cenário nacional e que encarem a Série B como a grande ...