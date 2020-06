O Goiás oficialmente voltou às atividades, após paralisação dos treinamentos desde o dia 17 de março. A retomada dos treinos ocorreu na sexta-feira (5), dia seguinte à confirmação de que oito casos positivos de Covid-19, entre eles três atletas, foram constatados nos testes feitos em 60 pessoas (36 atletas). O primeiro dia no retorno foi cercado de cuidados, algo que será constante em meio à pandemia do novo coronavírus.

“Está sendo tudo muito bem controlado. O Goiás realmente está fazendo tudo que pode para todos ficarem seguros, faz parte de um processo muito importante. Temos de nos adaptar e tomar todos os cuidados. Acho que será assim por um bom tempo, até que tudo isso passe”, comentou o volante Sandro, que, assim como o grupo esmeraldino, passou por avaliações individualizadas, com exames médicos, fisioterápicos e do departamento de fisiologia.

Segundo o fisiologista do Goiás, André Araújo, o primeiro dia de avaliações foi positivo. Os testes continuarão neste final de semana, antes do retorno da atividades no campo, com bola, que deve ocorrer a partir desta segunda-feira (8).

“Nós sabemos que a janela foi grande no período sem treino, mais do que o dobro do período de férias dos atletas. Mesmo com eles (jogadores) tomando todos os cuidados possíveis para manter nível físico básico, nossa ideia central é fazer a retomada com calma”, disse André Araújo, que salientou que a prioridade neste retorno aos treinos é de identificar possíveis deficiências nos níveis de forças dos atletas para que os treinos com bola sejam feitos de forma gradual. “Temos tempo para isso. Vai ser a tônica para todos os atletas que estão sendo examinados”, frisou o profissional.

Quem pode ser novidade nos próximos dias é o técnico Ney Franco. O treinador retornou dos Estados Unidos nesta sexta-feira (5) e realizou o teste PCR, que detecta a presença do vírus. Agora, aguarda resultado para voltar às atividades com os demais profissionais do clube esmeraldino.

Na opinião do volante Sandro, o período inicial da nova pré-temporada será importante para recuperação de ritmo físico que foi perdido por causa da paralisação das atividades. “É hora de trabalhar bastante e focar no que está por vir. Está sendo uma temporada bem diferente do que estamos acostumados a ver. Ainda não sabemos exatamente como será o restante do ano, mas independentemente de qualquer coisa, temos que estar em boas condições para disputar o que vier pela frente”, comentou o jogador de 31 anos, que disputou sete partidas pelo time esmeraldino em 2020.