Esporte Goiás não terá Michael contra Vasco; Rafael Moura retorna Artilheiro alviverde na Série A, camisa 11 vai cumprir suspensão. Centroavante volta após ausência na derrota sofrida diante do Santos

O Goiás só volta a campo na próxima segunda-feira (19), quando enfrentará o Vasco da Gama, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Para a partida, o técnico Ney Franco será obrigado, mais uma vez, a promover mudanças na formação esmeraldina. O treinador não contará com o atacante Michael. Artilheiro alviverde na Série A, com sete gols, o jogador vai cumprir suspen...