Esporte Goiás não terá Gilberto Jr e Rafael Moura contra o Iporá Atacante e volante não viajaram para o interior. Goleiro Tadeu será titular

O Goiás viajou para enfrentar o Iporá, neste sábado (25), às 15h30, no estádio Ferreirão, sem o atacante Rafael Moura e o volante Gilberto Jr. Após a vitória sobre Aparecidense, na estreia do Estadual, o alviverde deve ter a volta do goleiro Tadeu nesta 2ª rodada do Goianão. Sem os titulares na equipe principal, Luiz Gustavo deve preencher o meio campo e Kaio disput...