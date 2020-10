Esporte Goiás não resiste ao líder e é goleado pelo Atlético-MG Time esmeraldino sofre terceira derrota seguida com o técnico Enderson Moreira, tem a pior defesa do campeonato e agoniza na lanterna do Brasileirão

O Goiás vê sua situação ficar cada vez mais delicada na Série A do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino adiou sua reação na competição ao ser derrotado pelo líder Atlético-MG, por 3 a 0, na noite deste sábado (10). O time voltou a mostrar fragilidade defensiva e agora tem a pior defesa da competição com 25 gols sofridos em 12 jogos disputados. Com o resultado, o Goiá...