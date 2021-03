Esporte Goiás não resiste ao Boavista-RJ e é eliminado da Copa do Brasil Time esmeraldino jogava por um empate para avançar à 2ª fase, mas foi derrotado pelo time de Saquarema (RJ) e tem despedida precoce da competição nacional

A participação do Goiás na Copa do Brasil de 2021 durou apenas 98 minutos. A missão da equipe esmeraldina era sair de Saquarema, no interior do Rio de Janeiro, sem sofrer gols para avançar à 2ª fase da competição nacional e embolsar R$ 675 mil. Só que a garotada falhou na missão e a equipe foi eliminada pelo Boavista-RJ ao ser derrotada na noite desta quinta-feira (11), p...