Esporte Goiás não relaciona Marcelo Rangel há um mês Diretoria esmeraldina diz que motivo para ausência de goleiro é técnico, mas jogador segue rotina de treinos

Titular do gol esmeraldino na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o goleiro Marcelo Rangel, de 32 anos, não tem sido relacionado para os últimos jogos do Goiás na atual temporada. Fora do jogo contra a Aparecidense, o jogador completou um mês sem estar sequer no banco de reservas do time esmeraldino.A posição da diretoria do clube indica que o jogador está...