Esporte Goiás não registra casos de Covid-19 antes de jogo contra o Sport Pela terceira semana consecutiva, elenco esmeraldino não sofrerá baixas por causa de resultados positivos do novo coronavírus (SARS-CoV-2)

O Goiás confirmou que não possui casos positivos de Covid-19 no elenco, que enfrenta o Sport, no domingo (6), pela 8ª rodada da Série A. A equipe esmeraldina informou sobre os resultados dos 11 exames (RT-PCR) no início da tarde desta sexta-feira (4), os testes foram feitos na quinta-feira (3). Dessa forma, o treinador Thiago Larghi não terá desfalques por causa do novo coronavírus (SARS-CoV...