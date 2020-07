Esporte Goiás não faz objeção a continuar Goianão em 2021, mas pode colocar 'time B' Presidente Marcelo Almeida entende que alguma coisa precisa ser feita e concorda com sugestão da FGF

A diretoria do Goiás não vê problemas em concluir a edição do Campeonato Goiano de 2020 em 2021. Essa possibilidade foi levantada pelo presidente da Federação Goiana de Futebol, André Pitta, e tem apoio do clube esmeraldino. O Goiás sabe que as eventuais partidas do Goianão nos meses de janeiro e fevereiro serão seriam disputadas junto com a reta final da Série ...