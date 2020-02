Esporte Goiás não deve poupar jogadores contra a Anapolina Em relação ao último jogo, time esmeraldino terá uma alteração confirmada no meio-campo, com entrada de Léo Sena na vaga do lesionado Gilberto Júnior

Apesar do foco na Copa Sul-Americana, o Goiás deve ir com força máxima na partida contra a Anapolina, que será disputada no sábado. O técnico Ney Franco não vai poupar atletas, após uma semana cheia para treinamentos. A única ausência confirmada é o volante Gilberto Júnior, com edema na posterior da coxa direita. Com isso, Léo Sena retorna à formação titular e comp...