Esporte Goiás não acerta e vê Barcia ser anunciado pelo Sport Atacante foi um dos destaques esmeraldinos em 2019 e foi anunciado como reforço pelo Sport

O Goiás considerou alto o investimento pelo atacante Leandro Barcia e demorou a dar sequência nas negociações com o Rentistas-URU, pelo atleta. Com isso, o atacante uruguaio foi anunciado, nesta quinta-feira (2), pelo Sport Recife. “Desde o meio do ano, tentei arranjar uma maneira para o atleta continuar. Os valores para compra definitiva eram muito altos e foi ...