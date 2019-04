Esporte Goiás muda rota a uma semana da estreia na Série A Diretoria esmeraldina demite Maurício Barbieri e procura novo treinador para disputa do Brasileirão

A uma semana da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, principal competição do calendário, o Goiás faz mudança de rota no planejamento. Maurício Barbieri foi demitido na noite deste domingo (21), após perder jogo e título do Campeonato Goiano para o Atlético, e o clube está no mercado atrás de um novo comandante para a missão de preparar a equipe para a estreia ...