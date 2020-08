Esporte Goiás muda discurso e vai ao mercado atrás de reforços Dirigente afirma que só pôde buscar reforços após normalização dos salários do elenco esmeraldino

O Goiás mudou o discurso quanto à busca de reforços no mercado. Durante os últimos meses, a diretoria esmeraldina evitou tocar no assunto, mas o técnico Ney Franco tem dito que o elenco possui carências e aguarda por mais jogadores para disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria procura no mercado mais opções ao treinador. Um jogador que atuou pelo Sant...