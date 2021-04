Esporte Goiás move ação por danos morais contra Alan Mineiro e o Vila Nova Clube esmeraldino pede R$ 50 mil do atleta e clube colorado, por cuspe que o meia deu em uma bandeira de escanteio com símbolo do Goiás durante clássico entre as equipes no dia 7 de março

O Goiás protocolou no dia 31 de março uma ação por danos morais contra o meia Alan Mineiro e o Vila Nova, clube que o jogador defende. O clube esmeraldino pede R$ 50 mil às partes coloradas, por causa da cusparada que o atleta deu em uma bandeira de escanteio com o símbolo do Goiás durante um clássico entre as equipes no dia 7 de março. No dia seguinte, o jurídico a...