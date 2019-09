Esporte Goiás mostra preocupação com desfalque e números defensivos Goiás tem segunda pior defesa do Brasileiro e não terá Yago mais em campo. Clube irá ao mercado

Com a baixa do zagueiro Yago para a sequência da temporada, a diretoria do Goiás se vê praticamente obrigada a ir ao mercado para encontrar o substituto. A decisão por um novo reforço já está tomada, nomes foram discutidos e a diretoria espera anunciar um nome na próxima semana. Acertar um atleta, para a sequência da temporada, ganha importância porque o clube conta c...