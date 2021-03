Esporte Goiás mostra higienização de bandeira que foi cuspida por jogador do Vila Nova Time esmeraldino reprova atitude de Alan Mineiro e espera posição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva

Nos acréscimos do clássico, o meia Alan Mineiro, do Vila Nova, cuspiu na bandeirinha de escanteio da Serrinha e provocou a indignação de pessoas do Goiás. O jogador colorado disse que agiu de cabeça quente e se desculpou. Em suas redes sociais, o Goiás mostrou imagem da bandeira sendo desinfetada. Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Augusto César reprov...