Esporte Goiás: meia ítalo-brasileiro cobra retorno com segurança Jogador, que fazia sua temporada de volta ao futebol brasileiro, pede responsabilidade na volta aos treinos e elogia alviverde

Nos últimos jogos antes da paralisação do futebol, o meia Daniel Bessa, de 27 anos, vivia fase de crescimento no seu desempenho e teve o bom momento interrompido. Agora, o jogador se concentra nos treinos de condicionamento físico, em regime de home training, e elogia a postura do Goiás pela forma como o clube tem conduzido a preparação para o retorno aos trabalhos n...