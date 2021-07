Esporte Goiás: Marcelo Cabo credita derrota à interferência direta da arbitragem Treinador esmeraldino esbraveja contra arbitragem e aponta falha de arbitragem como responsável por placar contra Ponte Preta

A primeira entrevista do técnico Marcelo Cabo após sua estreia pelo Goiás foi em tom de desabafo. O treinador esmeraldino pediu a palavra para criticar abertamente a arbitragem da partida contra a Ponte Preta e disse que o auxiliar Johnny Barros (SC) interferiu no resultado do jogo. O lance capital em questão foi o pênalti assinalado pelo árbitro Heber Roberto Lopes,...