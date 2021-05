Esporte Goiás marca reunião para selar contratação do meia Albano, da Aparecidense Destaque do Camaleão, meia, de 23 anos, deverá assinar contrato com clube esmeraldino para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro

Uma reunião marcada para manhã desta terça-feira (18) deverá selar o acerto da contratação do meia Albano, de 23 anos, pelo Goiás por empréstimo junto à Aparecidense. A boa relação entre as diretorias do time esmeraldino e do Camaleão é um ponto que poderá ser decisivo para que o jogador jogue na Serrinha na Série B do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação da Apa...