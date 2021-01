Esporte Goiás marca quatro gols no 2º tempo e vence o Santos de virada Time esmeraldino viu o Peixe abrir 2 a 0 na etapa inicial, mas com boa atuação no 2º tempo, virou para 4 a 3 e respira na luta contra a queda

Com uma ótima exibição no 2º tempo, o Goiás conquistou uma virada incrível sobre o Santos, neste domingo (24), na Vila Belmiro e respira na busca pela permanência na Série A a seis jogos do término da competição nacional. Depois de duas goleadas em casa, o time goiano viu o adversário paulista abrir 2 a 0, mas com excelente atuação na etapa final, o clube alviverde m...