Esporte Goiás manterá home office se não voltar aos treinos no dia 2 de maio Direção esmeraldina descarta retomada de férias, caso atividades presenciais não voltem no início do próximo mês. Jogadores ainda terão dez dias de descanso no final da temporada

O Goiás faz planos para voltar atividades presenciais no clube a partir do dia 2 de maio. Mas se o retorno dos treinos não for possível, a direção esmeraldina não vai liberar jogadores nos dez dias de férias que ainda estão disponíveis. Atletas seguirão treinando no regime “home office” (em casa). “Isso já está definido, nossa previsão segue a mesma de voltar no dia 2 (de maio). Vamos seguir to...