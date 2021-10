Esporte Goiás liga alerta para preocupação defensiva Goiás sofreu mais gols em 10 jogos no 2º turno do que em todo o 1º turno. Jogadas de bola aérea têm sido problema para o clube esmeraldino

A derrota para o Náutico expôs a queda de desempenho da defesa esmeraldina nos últimos jogos. O Goiás sofreu três gols na mesma partida pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro ao perder para o Náutico por 3 a 2 na terça-feira (5), fora de casa, e vê seu ponto forte enfraquecer na reta final da competição sob comando do técnico Marcelo Cabo. O Go...