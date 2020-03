Após reunião com os jogadores do elenco na tarde desta terça-feira (17), o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, deliberou a paralisação das atividades no clube. O dirigente orientou que os atletas fiquem em casa em situação de isolamento social. A orientação se estende aos demais funcionários do clube.

A decisão tinha sido tomada minutos antes da Federação Goiana de Futebol anunciar a paralisação do Campeonato Goiano por tempo indeterminado. "Eu conversei com os jogadores e passei uma série de orientações. Deixei bem claro que o objetivo de suspender as atividades era para que eles (jogadores) fossem para casa, para ficar em isolamento social", frisou o presidente Marcelo Almeida.

"O futebol não pode ser uma exceção e sim deve dar exemplo a toda sociedade. Diante disso, o Goiás Esporte Clube informa que suspenderá todas as atividades da equipe profissional e não disputará partidas oficiais enquanto a epidemia não ceder. Pedimos a compreensão dos torcedores, da imprensa, da FGF e das demais autoridades, mas a vida é o principal", publicou o Goiás Esporte Clube, em nota.

Os jogadores do elenco entregaram uma carta ao presidente Marcelo Almeida para demonstrar o desejo de não entrar em campo na quinta-feira.