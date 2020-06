Esporte Goiás lançará campanha para aquisição de cadeiras do estádio Diretoria esmeraldina vai convocar torcida para colaborar na compra de assentos modernos para a nova ala de arquibancadas da Serrinha

Enquanto avança na construção do setor leste de arquibancadas no Estádio da Serrinha, o Goiás estuda uma solução criativa para obter recursos em momento de queda de receitas devido à pandemia do novo coronavírus. A nova estrutura que está sendo construída terá capacidade para 4 mil pessoas sentadas. Para que o torcedor não precise sentar no concreto duro, o clube lançará, n...