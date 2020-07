Esporte Goiás lança novo uniforme principal para sequência da temporada Aposta do clube alviverde é na relação entre a nova camisa e a pedra preciosa esmeralda

O Goiás apresentou sua nova camisa nº 1 para a torcida na tarde deste domingo (19), durante uma live realizada no centro de treinamento do Parque Anhanguera. Com o lema "Esmeralda, mais que um manto uma joia", o departamento de marketing do clube apostou na relação da nova camisa com a pedra preciosa de cor verde. Ao longo da última semana, o clube movimentou as red...