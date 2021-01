Esporte Goiás: Jovem promessa pode voltar a ser titular na Série A Viníicius Lopes entrou no decorrer dos últimos jogos e pode entrar na vaga de atacante suspenso

Em 18º lugar na Série A do Brasileiro com 23 pontos e 11 partidas a disputar, o Goiás projeta “final” contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira (dia 6), às 20h30, na capital paranaense. As duas equipes estão seriamente ameaçadas de rebaixamento à Série B e, nas projeções do time goiano, pelo menos cinco jogos são tratados como decisivos, pois serão disputados cont...