Esporte Goiás jogará permanência no G4 contra vice-líder Time esmeraldino tem confronto direto para seguir com margem de segurança dentro da faixa de acesso à Série A

Mesmo com o empate com o Londrina, por 0 a 0, fora de casa, o Goiás terminou a 31ª rodada dentro do G4. Para seguir no grupo de acesso, o time esmeraldino precisa de uma vitória sobre o Botafogo, nesta terça-feira (26), na Serrinha.Com 52 pontos conquistados, o Goiás fechou a rodada na 4ª colocação, pois foi ultrapassado pelo Avaí (53) e ainda está atrás de Botafog...