Goiás investiga possível caso reincidente de Covid-19 no elenco

O departamento médico do Goiás investiga um caso de reinfecção pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no elenco esmeraldino. Desde o início da pandemia, o clube teve alto número de casos positivos da Covid-19 e agora quer descobrir se um dos infectados é reincidente para a doença. Após testar positivo em exame, o jogador está sendo acompanhado pelos médicos do clube,...