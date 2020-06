Esporte Goiás instala cabine para ajudar na desinfecção antes e depois dos treinos Com uma das medidas de combate ao novo coronavírus na volta aos treinos, clube alviverde instala máquina para jogadores e funcionários

Quando os jogadores esmeraldinos voltarem à rotina de treinos no centro de treinamento do clube, no Parque Anhanguera, vão se deparar com uma novidade que não vai deixar dúvida sobre os novos tempos de ameaça do novo coronavírus. O clube esmeraldino adquiriu uma cabine que vai ajudar na desinfecção e higienização dos jogadores quando forem entrar em campo para treinar....