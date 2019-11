Esporte Goiás inicia venda de ingressos para partida contra o Avaí Bilhetes custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Torcedor com camisa do clube esmeraldino paga meia

O Goiás volta a campo domingo, 19h30, no Serra Dourada. A equipe esmeraldina definiu os valores de ingressos para o embate contra o Avaí, válido pela 30ª rodada da Série A. As entradas custam R$ 40 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Torcedor com camisa do clube esmeraldino paga meia. As vendas acontecem nas bilheterias da Serrinha, nas lojas Sheriffe (Av. A...