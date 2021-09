Esporte Goiás inicia venda de ingressos para o clássico com o Vila Nova Com aumento na capacidade, para 2.300 lugares, time esmeraldino começa comercialização de bilhetes com valores de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira)

O Goiás começou nesta quinta-feira (23) a venda dos ingressos para o clássico com o Vila Nova, que será disputado nesta sexta-feira (24), a partir das 19 horas. O clube esmeraldino definiu em R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada) os preços dos bilhetes. Clássicos em Goiânia são disputados com torcida única desde 2017, mas além dessa proibição do Ministér...