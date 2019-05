Esporte Goiás inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo Valores vão de 10 reais (para mulheres) a 80 reais (inteira do setor de cadeira)

A venda de ingressos para o jogo do Goiás contra o Botafogo começa nesta quarta-feira (15). Os preços dos bilhetes variam de 10 reais (valor promocional para mulheres) a 80 reais (inteira do setor de cadeiras). (Veja o serviço completo no fim desta matéria) Os homens podem pagar meia se apresentarem duas apostas da Timemania do concurso 1332, com o alviverde marcad...